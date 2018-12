Des journalistes, animateurs, organismes communautaires et ambulanciers ont passé du temps au froid dans les rues pour recueillir de l'argent. Des dons étaient aussi acceptés dans les autobus de la Société de transport de l’Outaououais.

La responsable régionale de la guignolée, Kim Murray, a spécifié dans un courriel que le montant récolté dans la cueillette aux intersections était de 107 920 $ et celle des autobus de la Société de transport de l'Outaouais (STO) était de 5948,90 $.

L’an dernier, l’activité avait permis d’accumuler 117 642,97 $. En 2016, 115 223 $ avaient été récoltés lors de la journée de La guignolée des médias.

L'argent et les denrées recueillis seront remis à neuf organismes de la région, a souligné Mme Murray. Ces dons contribueront à donner un coup de pouce aux plus démunis pendant la période des Fêtes, mais aussi pendant les mois difficiles de janvier et de février.

La population est invitée à continuer de faire des dons, notamment par internet, par texto et aux caisses des commerces Provigo, Maxi et Jean Coutu de la région, puisque la campagne se poursuit jusqu’au 24 décembre.

Le montant final de La guignolée 2018 sera annoncé en février, lorsque tous les dons auront été compilés, a indiqué Mme Murray.