Dans le cadre d’un projet pilote, la Ville va distribuer 300 bacs dans un quartier où les interactions entre ours et humains sont particulièrement nombreuses.

La Municipalité souhaite peser les pour et les contre de l’utilisation de ces poubelles résistantes aux ours avant de déterminer si elles seront distribuées dans le reste de la ville. Selon Sean LeBrun, directeur des parcs et des ordures de Prince George, chaque bac coûte environ 235 $, plus les frais de livraison.

Mercredi dernier, la Northern Bear Awareness Society, dont la mission est de sensibiliser la population à la cohabitation avec ces animaux, a tenu un forum public sur la gestion des déchets domestiques.

Des bacs à ordures résistant aux ours faisaient partie des demandes de l’organisme qui soutient que les ours hivernent plus tard cette année, en raison des températures plus douces que la normale et de l’accès à la nourriture dans les poubelles résidentielles.

Le modèle choisi par la Ville possède un couvercle qui reste verrouillé jusqu'à ce que le bac soit renversé au moment de la collecte des ordures.

Sean LeBrun dit avoir vu une vidéo dans laquelle un ours tente de fouiller dans ce type de poubelle. « On peut voir l’ours essayer d’entrer dans le bac pendant près d’une heure. Il finit par s’en aller, car il devient trop frustré », raconte-t-il.

Le directeur des parcs et des ordures de Prince George précise que la Ville souhaite commencer son projet pilote le plus tôt possible, mais que les nouvelles poubelles ne seront pas arrivées à temps pour encourager les ours à hiverner cet hiver.