En novembre, le marché du travail affichait 440 000 emplois.

Au Québec, l'emploi a augmenté de 25 800 entre les mois de novembre et d'octobre, en raison d'une hausse du travail à temps plein. Le taux de chômage a peu varié et a atteint 5,4 %.

Au Canada, taux de chômage a diminué de 0,2 %e pour s'établir à 5,6 % en novembre, soit le taux le plus bas enregistré depuis 1976.

Selon Statistique Canada, l'emploi au pays a progressé de 94 000 en novembre, stimulé par une hausse du travail à temps plein.

L'emploi dans les services professionnels, scientifiques et techniques a augmenté de 26 000, et les hausses les plus fortes ont été observées en Ontario et au Québec.

Le nombre de personnes occupant un emploi lié au cannabis en novembre s'est chiffré à 10 400, ce qui constitue une augmentation de 266 % par rapport à 12 mois plus tôt.