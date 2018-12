Vêtus d’un chandail à l’effigie du Noël du pauvre et coiffés d’un chapeau coloré, ils courront l’équivalent d’un marathon dans les rues de Trois-Rivières, vendredi, en s’arrêtant dans les commerces et institutions pour amasser de l’argent.

La plupart des coureurs bénévoles ont pris congé pour pouvoir être de l’événement.

La journée des coureurs culminera en soirée sur la scène de la salle J.-Antonio-Thompson, alors qu’ils remettront le fruit de leurs efforts dans le cadre du Téléthon.

Cette année revêt un caractère spécial pour les coureurs puisqu’il s’agit de la 25e édition de cette course pour le Téléthon le Noël du pauvre.

L’un des organisateurs de la course, Yves Loranger, raconte que l’initiative gagne en popularité avec les années. Au début, on ramassait des montants modestes, maintenant on a des montants importants. Depuis 25 ans, ça ne fait que grossir.

Une 60e édition pour le Téléthon

Le Téléthon le Noël du pauvre célèbre cette année ses 60 ans. La chef d’antenne d’ICI Radio-Canada Mauricie-Centre-du-Québec, Sophie Bernier, sera à la barre de l’événement pour la troisième fois.

« Quand on parle avec les gens de la région, on se rend compte à quel point (le Téléthon le Noël du pauvre) est ancré dans la région. Tout le monde a une histoire en lien avec le Téléthon. »

Sébastien Bovet, MC Gilles et Jean-Philippe Wauthier prêteront main forte à Sophie Bernier comme coanimateurs.

Le Noël du pauvre 7 décembre de 17h à minuit Webdiffusion en direct ICI Mauricie-Centre-du-Québec Photo : Radio-Canada

Une brochette d’artistes de renom et de chœurs de la région fouleront aussi les planches de la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières pendant les sept heures de téléthon.

L’an dernier, le 59e Téléthon le Noël du pauvre a amassé 475 270 $ pour les plus démunis de la région.