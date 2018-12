Un texte de Laïssa Pamou

Fit 4 Two est une entreprise qui soutient et accompagne les mamans pendant et après la grossesse, notamment pour les aider à rester ou retrouver leur forme physique. « Quand Cosette a fait face à cette tragédie, nous avons voulu lui offrir le soutien que nous offrons à toutes nos mamans », explique Natalie Kulczycki, la propriétaire et éducatrice de Fit 4 Two Winnipeg Est. Elle est aussi l’organisatrice des collectes de fonds pour appuyer Cosette Dorge et sa famille.

Nous pensons qu’il est important de montrer à Cosette qu’elle a des gens avec elle, des personnes sur lesquelles elle peut s’appuyer. Nous ne voulons pas qu’elle se sente seule. Natalie Kulczycki, Fit 4 Two Winnipeg Est

Les séances de soutien à Cosette Dorge et sa famille sont ouvertes à tous. « Les personnes donnent leur contribution à la porte, explique Natalie Kulczycki. Nous savons que Cosette aime le fitness, alors pour montrer que nous nous soucions d’elle, nous faisons des exercices de mise en forme pour elle. » L’argent récolté après chaque séance est remis à Cosette Dorge.

Une aide appréciée

« Mon mari était celui qui faisait l’argent et moi j’avais l’occasion de travailler plus pour ma passion, pour aider les gens », explique Cosette Dorge. Cette collecte de fonds, c’est un exemple une fois de plus de femmes qui comprennent que ça prend plusieurs mamans et toute une communauté pour appuyer et s’entraider quand les choses sont difficiles. »

La réalité est que ma famille et moi on a besoin d’un peu d’appui avec le troisième enfant qui s’en vient. Cosette Dorge

Plus de 40 personnes se sont rendues au gymnase du collège Louis Riel jeudi soir pour la première des deux sessions. « Je connais Cosette depuis que nos enfants sont bébés, dit une des participantes, Joëlle Piché Livingstone. Nos enfants ont grandi ensemble. Je sais que je voudrais de l’appui, je voudrais voir la communauté si j’étais à sa place. »

Pour la mère de Cosette, Colette Sabourin Dorge, le soutien que reçoit sa fille est inestimable. « Voir que toutes ces dames se sont rendues ici, par une soirée froide, un jour de semaine, ça fait chaud au cœur », dit-elle.

Après environ 30 minutes d’exercice physique entourés de ses amis, c’est une Cosette radieuse qui voulait partager son émotion.

« Maintenant que j’ai participé à quelques minutes d'exercice, je veux dire combien ça peut faire du bien au corps et au cœur, combien c’est bon pour la santé mentale et la santé physique! Ça me rappelle encore pourquoi j’ai commencé à travailler dans l’industrie du fitness , relate-t-elle. C’est ma thérapie! L’exercice a toujours été quelque chose qui m’a aidée à passer au travers des moments difficiles. »

Cosette Dorge et Natalie Kulczycki Photo : Radio-Canada/Laïssa Pamou

Une collecte de fonds en ligne

Danys Dorge, frère de Cosette, est l’un des initiateurs d'une campagne de financement en ligne sur le site GoFundMe. Cette initiative, dit-il, vise à assurer un avenir plus sécuritaire, sur le plan financier, à la famille de sa soeur. Cela « donne à n’importe qui l'occasion d'offrir de l’argent facilement en ligne ». Les sommes récoltées sont destinées à « l’éducation des deux enfants et du bébé qui s’en vient », précise-t-il.

Danys Dorge et sa fille Photo : Radio-Canada/Laïssa Pamou

Cette levée de fond en ligne, lancée le 7 septembre, a déjà permis de récolter 36 350 $, précise Danys Dorge.

« Tout l’argent qui est généreusement offert va nous aider à nous remettre sur pieds, à trouver une nouvelle façon de vivre avec notre nouvelle réalité », explique Cosette Dorge.

La prochaine séance de fitness aura lieu le 10 décembre au collège Louis Riel.