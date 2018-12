Un texte de François Messier

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé vendredi qu’il déposera un projet de loi visant « à clarifier la situation » à ce sujet cet hiver.

Cette loi tiendra compte de l’entente entérinée dans le cadre d'un recours collectif intenté par des parents contestant des frais facturés aux parents par 68 commissions scolaires.

Ce litige s’est soldé cet été par un règlement à l’amiable prévoyant le remboursement de 153 millions de dollars à des centaines de milliers de parents.

« Ça a assez duré. Il y a eu une poursuite, et le gouvernement est obligé de casquer plus de 150 millions de dollars. De l’argent qui ne s’en ira pas dans les écoles », a-t-il déploré.

C’est certain qu’on va boucher les trous dans la loi pour être certain que c’est la dernière fois qu’on se fait poursuivre de cette façon-là. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Selon le ministre Roberge, ce recours collectif a trouvé sa source dans le fait que la Loi sur l’instruction publique est « très floue », et est donc « interprétée de manière différente par les commissions scolaires, parfois de manière erronée ».

« Il y a 11 ans, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse interpellait le gouvernement en lui disant qu’il y avait des pratiques illégales, et le gouvernement n’a rien fait depuis 2007, ce qui a donné des arguments juridiques pour la contestation judiciaire », a-t-il dit.

M. Roberge n’a pas voulu s’avancer sur ce que contiendra le projet de loi. Il a précisé que le défunt projet de loi 1093, qu’il avait déposé alors qu’il était dans l’opposition, servira de « base de discussion », même s’il n’est pas parfait.

Il a précisé qu’il consultera dès la semaine prochaine des acteurs du milieu, dont la Fédération des comités de parents, les commissions scolaires et les enseignants, et que des consultations publiques seront organisées début janvier.

Le ministre n’a pas voulu se prononcer sur l’impact qu’aura la loi à venir sur la facture que devront assumer les parents par la suite. « C’est difficile à dire. […] Je vais voir ce que les acteurs auront à nous dire », a-t-il laissé tomber.