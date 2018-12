Un texte de Jean-Sébastien Marier

Dans une demande de renseignements publiée sur le site d’appels d’offres Achatsetventes.gc.ca le 31 octobre dernier, SPAC — le ministère en charge de Phénix — a invité les entreprises à lui suggérer des « approches novatrices » et « éprouvées ».

Un des défis identifiés dans l’environnement actuel est le manque de matériel de formation relatif aux [ressources humaines] et aux systèmes de paye, et le manque d’efficacité du matériel de formation existant , peut-on lire dans le document.

Interrogée à ce sujet, une porte-parole de SPAC, Michèle LaRose, a répondu par courriel que son ministère est constamment à la recherche de façons d’améliorer la formation et d’offrir de l’information et des outils à jour aux utilisateurs de Phénix .

Ottawa a déjà modifié la formation offerte aux conseillers en rémunération pour inclure un volet pratique, a ajouté Mme LaRose. Un groupe de travail a aussi été mis sur pied pour évaluer les méthodes de formation de tous les utilisateurs du système de paye.

Selon Mme LaRose, SPAC pourrait lancer un processus de demandes de propositions en bonne et due forme pour développer de nouvelles méthodes de formation, après avoir étudié les réponses à sa demande de renseignements. Les entreprises intéressées avaient jusqu’au 29 novembre pour soumettre leurs idées.

Une formation destinée aux fonctionnaires qui utilisent Phénix pour y entrer leurs demandes de congés et leurs feuilles de temps, de même qu’aux conseillers en rémunération, aux conseillers en ressources humaines et aux agents financiers, est offerte depuis décembre 2015, soit peu de temps avant le lancement du système de paye en février 2016.

Une formation en ligne est devenue obligatoire pour tous les employés et les gestionnaires en décembre 2017. De plus, les conseillers en rémunération suivent leur propre programme de formation. L’ensemble des utilisateurs de Phénix ont également accès à des ressources en ligne, telles que des webémissions, des fiches de renseignements, des listes de vérification et des procédures, a ajouté Mme LaRose.