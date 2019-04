Chris Hadfield, le défricheur céleste

L'astronaute canadien Chris Hadfield est un modèle pour plus d'un. Homme au parcours et à la personnalité impressionnante, il a réalisé une série d'exploits dans l'espace au nom du Canada. De nos archives, Chris Hadfield se livre sur sa vie et sa carrière, et ce, à une décennie d'intervalle, en 2001 et en 2012.