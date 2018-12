Un texte de Louis Garneau

L'entente est assortie d'un soutien financier de 1 million de dollars, en excluant la participation des partenaires Rio Tinto IOC, Aluminerie Alouette et Transport ferroviaire Tshiuetin.

En plus de confirmer la bonne tenue du programme de recherche, l'entente permet aux chercheurs en poste à Sept-Îles de poursuivre le développement et la mise au point d'innovations pour le secteur ferroviaire en milieu nordique.

Luc Faucher est titulaire de la Chaire de recherche industrielle sur l'exploitation et la maintenance ferroviaire du Cégep de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine