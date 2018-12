Le maire de Toronto dit vouloir prendre des actions concrètes pour faciliter l'accès au logement abordable.

Il demande à l'ensemble des élus d'approuver ses recommandations le plus rapidement pour exploiter les terrains inhabités le plus tôt possible.

Le maire John Tory annonce le début d'une nouvelle stratégie pour construire des logements abordables sur 11 terrains de la Ville situés près de la CTT. Il avait annoncé cela quelques jours après sa réélection. #icito pic.twitter.com/uWo0uQvLW9 — Lyne F Pelletier (@LFPelletier) 7 décembre 2018

Selon lui, 11 sites de la municipalité qui se trouvent à proximité de transports en commun de la Commission de transports (CTT) seraient disponibles.

Le maire John Tory a rencontré sept conseillers municipaux dans l'objectif d'exploiter ces espaces qui ne sont pas utilisés depuis longtemps.

J'ai demandé au greffier municipal d'ajouter un point à l'ordre du jour la semaine prochaine qui nous permettra de mettre en branle le développement de ces sites , dit John Tory.

Pour accélérer les travaux, John Tory demande aux conseillers municipaux d'accélérer la déclaration des terrains excédentaires sous-utilisés à travers la ville.

Ces 11 terrains pourront accueillir des espaces à usage mixte et à revenu mixte, dont des logements abordables.

Le marché de l'immobilier inabordable met en péril la réputation de Toronto comme étant une ville d'opportunités pour tous. John Tory, communiqué de presse

En plus de faire cet appel au personnel municipal, John Tory a aussi lancé un message à Doug Ford et Justin Trudeau.

Il faut que tout le monde participe à faciliter l'accessibilité des terrains en surplus et à investir financièrement , dit John Tory.

Cette annonce du maire s'inscrit dans son plan sur le logement abordable « Housing Now » sur une période de dix ans.

John Tory a rappelé qu'il s'est engagé, lors de sa campagne électorale, à construire 40 000 logements abordables au cours des 12 prochaines années.