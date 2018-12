Malgré les protestations répétées des Franco-Ontariens au cours des dernières semaines, le gouvernement de Doug Ford n’a pas reculé sur la question.

La nouvelle loi transférera les fonctions du poste de commissaire aux services en français à l'ombudsman dès le premier mai 2019. On n'y retrouve aucune mention de l'Université de l'Ontario français.

Le conseiller Mathieu Fleury du quartier Rideau-Vanier à la Ville d'Ottawa ne décolère pas devant cette décision du gouvernement Ford.

Le gouvernement Ford vient de confirmer pour les 20 prochaines années que les Franco-Ontariens ne devraient pas appuyer le gouvernement conservateur puisqu’il continue de ne pas comprendre notre réalité , a-t-il dit.

J’invite les Franco-Ontariens et Ontariennes de tous les âges de continuer la résistance. Mathieu Fleury, conseiller du quartier Rideau-Vanier

Guy Cousineau rappelle que les Franco-Ontariens ont mené de grandes batailles pour préserver la langue française. Photo : Radio-Canada/Rachel Gaulin

Guy Cousineau, qui a d’abord siégé comme conseiller municipal dans Vanier à Ottawa de 1974 à 1991, avant de succéder à Gisèle Lalonde à la mairie de cette ancienne municipalité jusqu'à la fusion de Vanier avec la nouvelle Ville d'Ottawa, en 2001, abonde dans le même sens.

Je pense que Monsieur Ford n’a pas compris le message et c’est dommage parce que malheureusement ça va finir en cour et je pense que nous allons gagner. On se rappelle la bataille que nous avons eue avec S.O.S. Montfort. Il faut se tenir debout, et il faut que nous, les francophones, que nous continuons à exiger de nous faire servir en français , a-t-il expliqué.

