Meng Wanzhou, âgée de 46 ans, a été arrêtée samedi dernier et fait l’objet d’une demande d’extradition de la part des États-Unis, selon une déclaration du ministère de la Justice du Canada. Toutefois, un interdit de publication empêche le ministère de dévoiler plus de détails sur l’arrestation de la fille du fondateur et PDG de Huawei.

Le Globe and Mail soutient dans un article publié plus tôt cette semaine que l’arrestation de Meng Wanzhou est liée à une violation alléguée des sanctions commerciales des États-Unis contre l'Iran.

Huawei, une entreprise de plus en plus dominante dans le domaine des télécommunications, est soupçonnée par les États-Unis et d’autres gouvernements de possible espionnage et d'avoir des liens avec le gouvernement chinois.

La compagnie soutient pour sa part que Pékin n’a aucune influence sur ses activités.

Les marchés réagissent à l’arrestation

L’arrestation de Mme Wanzhou s’est fait sentir sur les marchés boursiers qui s’attendent à ce qu’elle puisse faire dérailler les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis, les deux plus importantes économies mondiales.

Les deux puissances avaient convenu lors du sommet du G20 d’une trêve de 90 jours pour trouver un terrain d’entente, sans quoi le président américain Donald Trump a promis de hausser à nouveau ses tarifs douaniers sur divers produits chinois.

Justin Trudeau, mis au parfum à l’avance

Le premier ministre canadien a avoué jeudi avoir été avisé quelques jours à l’avance de l’arrestation de la femme d’affaires, mais a assuré qu’il n’y avait eu aucune intervention politique. Il a rappelé que le pays « a un processus judiciaire entièrement indépendant ».