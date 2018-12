Ces informations, qui faisaient l’objet d’un interdit de publication, ont été révélées lors de la comparution de Meng Wanzhou à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à Vancouver.

Mme Meng, qui est la fille du fondateur et PGD du géant chinois Huawei, est accusée d’avoir utilisé une filiale appelée Skycom pour éviter des sanctions américaines contre l’Iran de 2009 à 2014. Elle est aussi accusée d’avoir fait des déclarations erronées au sujet de Skycom en disant qu’il s’agissait d’un organe séparé de Huawei quand elle a été interrogée par les autorités américaines à ce sujet.

La directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou. Photo : La Presse canadienne/Courtoisie Huawei

L’avocat représentant le procureur général du Canada, John Gibb-Carsley, a dit qu’elle est accusée de conspiration pour frauder de multiples institutions internationales et que chaque accusation est passible d’une peine de 30 ans de prison.

Les États-Unis demandent son extradition afin de pouvoir la juger pour ces accusations.

Durant les audiences, M. Gibb-Carsley a dit que le procureur général du Canada s’oppose à ce que la femme de 46 ans soit libérée, qu’elle avait des raisons de s’enfuir et de vastes ressources financières pour le faire.

Il a aussi avancé que la femme d’affaires n’a pas de liens importants avec Canada. Selon lui, elle possède deux maisons à Vancouver, mais ne séjourne au pays que quelques semaines durant l’été.

Une femme digne de confiance, selon son avocat

De son côté, l’avocat de Mme Meng a affirmé que la cour pouvait se fier à la dignité de l’accusée, qui ne briserait jamais un ordre de la cour. Il a ajouté que des mesures de sécurité et de surveillance pouvaient être envisageables si elle était libérée sous condition. De plus, il a dit qu’elle risquait peu de s’enfuir, puisque son mari était à Vancouver.

Huawei, une entreprise de plus en plus dominante dans le domaine des télécommunications, est soupçonnée par les États-Unis et d’autres gouvernements de faire de l'espionnage et d'avoir des liens avec le gouvernement chinois.

La compagnie soutient pour sa part que Pékin n’a aucune influence sur ses activités.

Les marchés réagissent à l’arrestation

L’arrestation de Mme Meng s’est fait sentir sur les marchés boursiers qui s’attendent à ce qu’elle puisse faire dérailler les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis, les deux plus importantes économies mondiales.

Les deux puissances avaient convenu lors du sommet du G20 d’une trêve de 90 jours pour trouver un terrain d’entente, sans quoi le président américain Donald Trump a promis de hausser à nouveau ses tarifs douaniers sur divers produits chinois.

Justin Trudeau, mis au parfum à l’avance

Le premier ministre canadien a avoué jeudi avoir été avisé quelques jours à l’avance de l’arrestation de la femme d’affaires, mais a assuré qu’il n’y avait eu aucune intervention politique. Il a rappelé que le pays « a un processus judiciaire entièrement indépendant ».