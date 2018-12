Le rappeur canadien, originaire de Toronto, est notamment finaliste dans les catégories album, enregistrement et chanson de l'année pour Scorpion, son double album sorti en 2018.

Pour la première fois cette année, les finalistes ne sont plus cinq mais huit dans chaque catégorie. La Recording Academy, qui gère l'événement phare de l'industrie musicale américaine, a pris cette décision pour « mieux refléter le grand nombre de candidats dans ces catégories et donner aux votants plus de flexibilité pour sélectionner les meilleurs enregistrements de l’année ».

Dans la catégorie de l'album de l’année figurent ceux de Cardi B, de Brandi Carlile, de Drake, de H.E.R., de Post Malone, de Janelle Monáe et de Kacey Musgraves, ainsi que la musique du film Black Panther.

Pour le Grammy de la meilleure chanson, les finalistes sont All the Stars, de Kendrick Lamar & SZA, Bood's Up, d'Ella Mai, God's Plan, de Drake, In My Blood, de Shawn Mendes, The Joke, de Brandi Carlile, The Middle, de Zedd, Maren Morris and Grey, Shallow, de Lady Gaga et Bradley Cooper, This is America, de Childish Gambino.

Six des huit finalistes pour le prix de la révélation de l'année sont des femmes : H.E.R., Chloe x Halle, Dua Lipa, Margo Price, Bebe Rexha et Jorja Smith.

Outre Drake, un autre Canadien figure parmi les finalistes : Shawn Mendes a obtenu deux nominations.

Le 61e gala des prix Grammy aura lieu le 10 février prochain à Los Angeles.

Plus de détails à venir.