Un texte d'Angie Landry

En fin d’après-midi, ces derniers sont arrivés avec, à bord de leurs ambulances, 50 paniers de denrées destinées à 50 familles de l’Abitibi-Témiscamingue qui vivent dans le besoin.

En plus des 50 sacs d’épicerie préparés par les employés d’Abitémis Dessecom au courant des derniers jours, tous d’une valeur de 100$ chacun, 200 bûches de Noël ont aussi été livrées pour les familles qui bénéficieront du geste des paramédics.

Les employés d'Ambulances Abitémis au moment de remplir les paniers de Noël destinés aux 50 familles. Photo : Gracieuseté : Guillaume Leclerc

Myriam Demontigny, superviseure chez Ambulance Abitémis Dessercom, a expliqué qu’il y avait une volonté au sein de l’équipe de s’impliquer socialement et de redonner à la communauté.

Les paramédics de Rouyn-Noranda se sont impliqués dans ce projet-là avec beaucoup d’enthousiasme. Myriam Demontigny

On travaille nous-mêmes pour une OBNL, donc c’est bien important pour nous de redistribuer au sein des communautés. Les employés se sont manifestés pour cette distribution de paniers et à partir de là, on s’est mis tous ensemble pour amasser des fonds et des denrées , soutient Mme Demontigny.

Les paniers de Noël destinés aux familles contiennent aussi des peluches « Guéritout », les peluches pour enfants des ambulances Dessercom. Photo : Gracieuseté : Guillaume Leclerc

Les Ambulances Abitémis offrent aussi, en plus de leurs paniers des, cartes-cadeaux de chez IGA Bélanger.

Le tout sera distribué pendant la période des Fêtes dans le grand Rouyn-Noranda par les paramédics, avec leurs ambulances.

Le paramédic Marc-André Provost au moment de remplir les ambulances des paniers de Noël destinés à 50 familles. Photo : Gracieuseté : Guillaume Leclerc

Garder la surprise

Malgré des semaines de préparation, Myriam Demontigny affirme qu’il était important pour l’organisme de soins paramédicaux de garder la surprise aux organisateurs de la Guignolée et aux employés de la Ressourcerie Bernard-Hamel.

Chose dite, chose faite, parce que pour la conseillère en communications et responsable des activités bénévoles chez Bernard-Hamel, Nathalie Larose, la venue des ambulanciers avec autant de denrées était absolument inattendue.

C’est la première année qu’on faisait ce projet, dit Myriam Demontigny, alors on voulait être certains que tout le monde embarque dans cet élan de générosité.

Il y a un beau sentiment de fierté chez nos employés, ce matin! Myriam Demontigny