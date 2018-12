L'événement aura lieu encore une fois dans les Grandes estrades à Saint-Tite, les fins de semaine des 2 et 3 février et des 8, 9 et 10 février prochain.

Les Cataractes de Shawinigan affronteront l’Océanic de Rimouski le 8 février, puis les Remparts de Québec, le 9 février.

Lors du dévoilement de l’événement, en août dernier, le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Gilles Courteau, s’était félicité que la Classique hivernale 2019 soit organisée par la seule franchise originale de la ligue, les Cataractes, en cette année du 50e anniversaire de la LHJMQ.

C’est d’ailleurs à Saint-Tite, sous la gouverne des Cataractes de Shawinigan, qu’avait eu lieu la toute première Classique hivernale de la LHJMQ, en 2015.

L’an dernier, la Classique hivernale avait eu lieu à Drummondville et avait attiré 9716 spectateurs pour les deux matchs de la LHJMQ présentés.

Du hockey de tous les niveaux dans le cadre de la Classique 2019

Pour la première fois cette année, les installations seront accessibles pour des équipes de hockey de différents niveaux.

Les Cataractes de Shawinigan, qui fêtent leur 50e anniversaire cette année, organisent la Classique hivernale 2019. Photo : Radio-Canada

Un match de hockey universitaire aura lieu le 2 février à 15 h entre les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et les Ravens de l’Université de Carleton.

Nous sommes privilégiés de participer à cet événement d’envergure et nous souhaitons utiliser cette vitrine pour mettre de l’avant l’excellent calibre de jeu au sein de notre circuit , a mentionné l’entraîneur-chef des Patriotes, Marc-Étienne Hubert.

Des joueurs de hockey mineur, de parahockey et de hockey-luge pourront aussi profiter de la patinoire aménagée sur le site du rodéo du Festival western de Saint-Tite.

Les Estacades de Trois-Rivières de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec seront en action le dimanche 10 février à 13 h.