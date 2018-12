Née en 1938, en Haiti, elle était arrivée au Québec en 1969.

L'ancienne conseillère municipale à Val-d'Or, enseignante au secondaire et syndicaliste a reçu au cours de sa vie plusieurs récompenses : elle a notamment été récipiendaire du prix Alexina-Croteau (2005), du Prix de la personnalité de la

Chambre de commerce de Val-d'Or (2007) et du prix Charles-Biddle (2007).

Un prix honorifique Yolette-Lévy existe depuis septembre 2018 et est décerné chaque année « en reconnaissance de l'implication et de la contribution exceptionnelle d'une femme à l'égalité et la parité en région », un prix créé par un comitésur la parité du Regroupement des femmes de l'Abitibi-Témiscamingue.

Sur les réseaux sociaux, notamment, on parle de Mme Lévy comme d'un modèle d'acharnement, une femme extraordinaire, une amie, une citoyenne exemplaire.



C’est une grande perte pour l'Abitibi qu'elle aimait, une femme qui a défendu tout au long de sa vie l'autonomie économique des femmes, leur place dans le monde des instances décisionnelles et encore , peut-on lire sur Facebooké