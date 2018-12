Dans son rapport mondial sur la sécurité routière, l’OMS indique aussi que les accidents de la route sont désormais la principale cause de mortalité chez les enfants et les jeunes, de 5 à 29 ans.

Au cours des dernières années, le nombre total de morts sur les routes dans le monde n'a cessé d'augmenter, avec 1,35 million de morts comptabilisés dans le rapport 2018, alors que l'OMS en recensait plus de 1,2 million dans un rapport publié en 2009.

« Ces décès représentent un prix inacceptable pour la mobilité », a déclaré le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un communiqué.

« Il n'y a aucune excuse pour l'inaction. Ce rapport est un appel aux gouvernements et aux partenaires à prendre des mesures beaucoup plus importantes pour mettre en oeuvre ces mesures », a-t-il ajouté.

La sécurité pour les riches

L'OMS se félicite toutefois que les taux de mortalité par rapport à la taille de la population mondiale se soient stabilisés ces dernières années, ce qui « donne à penser que les efforts déployés en matière de sécurité routière dans certains pays à revenu intermédiaire ou élevé ont atténué la situation ».

Ces succès sont largement attribués par les experts à une meilleure législation concernant les principaux risques tels que la vitesse, l'alcool au volant et l'absence de port de la ceinture de sécurité, du casque de moto ou de sièges auto pour enfants.

L'OMS souligne également l'importance d'infrastructures plus sûres comme des trottoirs et des voies réservées aux cyclistes et aux motocyclistes ainsi que l'amélioration des normes de véhicules, comme celles qui imposent un contrôle électronique de la stabilité et un freinage avancé.

Les accidents de la route dans le monde : 1,35 million de morts par année;

1re cause de décès chez les 5-29 ans;

8e cause de décès sur la planète;

24 secondes; une personne meurt sur les routes toutes les 24 secondes;

54 % des morts sont des cyclistes, motocyclistes et des piétons;

28 % des motocyclistes;

23 % des piétons;

3 % des cyclistes.

La mortalité dans les pays pauvres

Si la situation s'est améliorée dans les pays riches, pas un seul pays à faible revenu n'a enregistré une réduction du nombre total de décès, en grande partie à cause du manque de mesures pour améliorer la sécurité, selon le rapport.

Le risque de mortalité routière reste ainsi trois fois plus élevé dans les pays à faible revenu que dans les pays à revenu élevé, avec les taux les plus élevés en Afrique (26,6 pour 100 000 habitants) et les plus bas en Europe (9,3 pour 100 000 habitants).

Depuis la dernière édition du rapport il y a trois ans, trois régions dans le monde ont enregistré une baisse des taux de mortalité sur les routes : les Amériques, l'Europe et le Pacifique occidental, la plus forte réduction ayant été observée dans le Pacifique occidental.

Des normes de sécurité variables

Bien que la conduite en état d’ébriété soit responsable de nombreuses morts sur les routes, seulement 45 pays, représentant 2,3 milliards de personnes, disposent d’une législation respectant les critères les plus élevés (0,05 mg d’alcool par 100 ml de sang) en la matière, selon l’OMS. L’Afrique et l’Asie montrent des lacunes en ce qui a trait à la lutte contre l’alcool au volant.

Le port de la ceinture de sécurité est heureusement plus répandu alors qu’un total de 105 pays, représentant 5,3 milliards de personnes, appliquent les normes les plus rigoureuses en cette matière. Seulement une poignée de pays, surtout situés en Afrique et en Asie, n’ont peu (seulement pour le conducteur) ou pas de législation régissant le port de la ceinture de sécurité.

La sécurité des usagers de la route passe également par l’amélioration des normes de sécurité des véhicules. Seulement 40 pays, représentant 1 milliard de personnes, peuvent compter sur des véhicules parmi les plus sécuritaires, respectant au moins 7 des 8 normes de sécurité internationales émises par l’OMS. Il s’agit, pour la plupart, de pays nantis.

C’est en Europe que les véhicules sont les plus sécuritaires alors que l’Afrique et l’Asie sont une fois de plus parmi les endroits les moins sécuritaires. Les véhicules y respectent moins de deux des huit normes de sécurité internationales. Un seul pays africain, l’Égypte, apparaît dans la liste des pays les plus sécuritaires en matière de véhicules.

La majorité des pays européens, à l’exception des Balkans, se retrouvent parmi les premiers de classe dans cette catégorie.

Le Canada et les États-Unis se retrouvent dans la deuxième catégorie, respectant de 2 à 6 normes internationales alors que l’ensemble des Amériques oscillent entre la deuxième et la troisième catégorie.