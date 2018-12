Les intérêts divergents des provinces risquent de transformer la rencontre avec Justin Trudeau en l'un des rassemblements provincial-fédéral les plus acrimonieux des dernières années.

Les premiers ministres du pays sont arrivés jeudi à Montréal mécontents de l'ordre du jour établi par Justin Trudeau. L’Ontarien Doug Ford a même menacé de quitter la table si le programme de la journée n'était pas revu pour inclure les priorités des provinces.

Il demande à ce que l'enjeu de la taxe fédérale sur le carbone, que l'Ontario a entrepris de contester devant les tribunaux, soit ajouté à l’ordre du jour.

La première ministre de l’Alberta souhaite pour sa part aborder la crise du pétrole qui touche sa province, avec un prix du baril en chute libre et la perte de 100 000 emplois dans ce secteur.

Dans Le Devoir de vendredi matin, l'Alberta s'est d’ailleurs payé une pleine page de publicité pour rappeler que le pays perd 80 millions de dollars par jour en raison des débouchés limités pour le pétrole, causés notamment par le retard dans la construction du pipeline Trans Mountain. La publicité indique que ce retard signifie « moins de financement pour les infrastructures et moins d'emplois pour les Canadiens ».

L'Alberta voudrait que l'augmentation de la capacité de transport par oléoduc soit une priorité lors de la rencontre des premiers ministres.

Même s’il reconnaît que certains de ses homologues veulent aborder la question pétrolière, le premier ministre du Québec, François Legault, veut pour sa part discuter d'hydroélectricité et de son intention de proposer d'augmenter les exportations d'électricité vers les autres provinces.

Justin Trudeau assure être prêt à discuter de tous les dossiers dont ses homologues provinciaux souhaitent parler.

Les environnementalistes et les producteurs agricoles protestent

Plusieurs groupes profitent de la rencontre des premiers ministres pour manifester leurs désaccords avec certaines politiques canadiennes.

Greenpeace dénonce ce qu’il qualifie d’absence complète de la classe politique face aux changements climatiques. Pour l’organisme, les gouvernements devraient proposer un plan beaucoup plus ambitieux et visionnaire qui laisse une plus grande place aux énergies renouvelables.

Le responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace Québec, Patrick Bonin Photo : Radio-Canada

« Le gouvernement canadien et toutes les provinces n'ont pas de plans qui sont en ligne avec ce que la science exige en termes de réduction [des gaz à effet de serre] », déplore le responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace Québec, Patrick Bonin, alors que « l'ONU nous dit qu'on doit réduire de 50 % les émissions dans les 10 prochaines années. »

Le gouvernement est en train de faire l'expansion de la production du pétrole des sables bitumineux [...], alors qu'on doit investir dans [...] l'électrification des transports, le transport collectif, les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien. Patrick Bonin, Greenpeace

Patrick Bonin soutient toutefois qu'il ne faut pas « sacrifier » les travailleurs de l'industrie du pétrole en Alberta. « Il faut les aider à faire la transition vers les énergies renouvelables, comme le solaire », dit-il. Il ajoute que l’Alberta doit « arrêter de se mettre la tête dans le sable » en continuant de vouloir développer le pétrole « le plus sale au monde ».

L'Union des producteurs agricoles, les Producteurs de lait du Québec et les Producteurs de lait du Canada manifesteront aussi ce matin à Montréal. Ils réclament du fédéral une compensation financière en raison de l'ouverture consentie par le Canada dans la gestion de l'offre en vertu de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).