Les coûts des Jeux étaient estimés de 15 à 19 millions de dollars au moment où la candidature du Nouveau-Brunswick a été acceptée, mais ils ont été révisés à 130 millions de dollars.

Les bailleurs de fonds pour ce projet sont les villes hôtes, la communauté francophone, le provincial et le fédéral. Moncton et Dieppe s'étaient engagées à payer 750 000 $ chacune, pour un total de 1,5 million de dollars. La communauté francophone de la province s’était engagée à verser environ 3 millions de dollars, le reste étant partagé également entre les gouvernements provincial et fédéral.

La Ville de Dieppe est-elle disposée à se charger d’une plus grande part des coûts? Absolument pas , affirme le maire Lapierre.

Il faudra une sérieuse discussion sur le financement de ce projet. Yvon Lapierre, maire de Dieppe

La Ville de Moncton signale aussi que sa contribution financière demeure à 750 000 $.

Les municipalités ajoutent qu’en plus de cet argent, leur contribution à l’organisation des Jeux comprend l’utilisation d’installations et d’autres services. Le maire Lapierre précise que Dieppe est aussi responsable d’un tiers du financement de tout projet de legs, par exemple la construction de terrains sportifs.

Les Jeux pourraient-ils être annulés? Yvon Lapierre ne croit pas que ce sera le cas. Les gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada veulent sans doute éviter un tel embarras, dit-il.

Le bureau du premier ministre Blaine Higgs croit qu’il faut revoir le projet et que les partenaires financiers doivent inévitablement y contribuer davantage.

Le vice-premier ministre Robert Gauvin croit qu'il est encore temps de formuler un nouveau plan pour l'organisation des Jeux de la Francophonie Moncton-Dieppe. Photo : Radio-Canada

Robert Gauvin, vice-premier ministre et ministre responsable de la Francophonie, reste optimiste. Il affirme que c’est une occasion pour tous les intervenants de travailler ensemble. Le Nouveau-Brunswick va organiser les meilleurs Jeux possible, ajoute-t-il, en soulignant qu’il est encore temps de formuler un nouveau plan.

Le gouvernement fédéral explique pour sa part qu’une loi l’empêche de payer plus que 50 % des coûts d’un tel projet.

Les Jeux de la Francophonie rassemblent 3000 athlètes et artistes des quatre coins du monde.