Selon CNN, qui dit s’appuyer sur deux sources sous couvert de l’anonymat, dont un responsable de l'administration, la nomination sera annoncée vendredi.

Mme Nauert semble peu expérimentée pour le poste qui était occupé jusque-là par Nikki Haley, une proche du cercle présidentiel. Mme Haley avait surpris les observateurs de la scène politique américaine en annonçant sa démission à titre d'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies au début d'octobre.

Heather Nauert, qui est au département d'État depuis 2017, devra se soumettre à une audience de confirmation au Sénat, un exercice qui pourrait se révéler difficile. Les démocrates pourraient lui poser des questions sur ses compétences pour ce poste prestigieux.

Cette nomination, qui n’a pas été commentée par le département d'État, pourrait avoir pour effet de réaligner la dynamique du pouvoir au sein de l'équipe de sécurité nationale du président Trump.

Le secrétaire d'État Mike Pompeo aurait confié à des assistants qu'il souhaitait que le poste de l'ONU soit déclassé en ce qui concerne le Cabinet.

Ce changement signifie que la nouvelle ambassadrice aurait moins d'influence que Nikki Haley, tant à l'ONU qu'au sein de l'administration.

Qui est Heather Nauert?

Au début de sa carrière, Mme Nauert a travaillé comme consultante en assurance maladie, selon le département d'État, qui affirme qu'elle a étudié au Mount Vernon Seminary and College, un collège privé pour femmes à Washington D.C., et à l'école de journalisme de la Columbia University, à New York. Elle a rejoint l'administration de Trump après avoir passé plus de 20 ans dans le journalisme, principalement chez Fox News, où elle a dirigé la couverture des nouvelles pour l'émission Fox & Friends, avec un bref passage comme reporter au réseau ABC.