Un texte de Laurie Trudel

Les policiers agissent comme intervenants de première ligne lors d’un appel de détresse. Deux des neuf interventions cette année ont nécessité un transport vers un centre hospitalier, selon les autorités.

Soit on va avoir notre équipe UNIC [Unité d’intervention de crise] qui dispose d’un travailleur social; s’ils ne sont pas disponibles, on fait appel au 811, qui eux font une évaluation à savoir si on va transporter ou pas cette personne-là vers un centre hospitalier , explique l'agente relationniste du SPVG, Andrée East.

Nous, on est là pour évaluer la situation. Andrée East, relationniste du Service de police de la Ville de Gatineau

Les données obtenues par Radio-Canada auprès du SPVG indiquent que les interventions policières pour détresse psychologique ont eu lieu « au Casino du Lac-Leamy ». Le corps policier précise toutefois que certains des appels répertoriés peuvent ne pas avoir eu lieu directement sur le terrain du Casino. Le policier peut avoir inscrit l’adresse en référence comme étant le point le plus près de son intervention , peut-on lire dans un courriel.

Les autorités refusent également de faire un lien avec le jeu. Ce serait quand même risqué de faire un lien directement entre le nombre de [cas de] détresse psychologique et le lieu directement , affirme l'agente East. On ne peut pas vraiment contrôler quand la détresse des gens va se manifester et où ils vont se trouver à ce moment-là.

Andrée East est porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Une demande d'aide toujours bien présente

Au 31 mars 2018, selon les données obtenues par Radio-Canada auprès de Loto-Québec, 1494 clients avaient choisi de s’auto-exclure du Casino du Lac-Leamy. Il s’agit de clients qui ont demandé volontairement à la société d'État québécoise de se faire interdire l’accès aux casinos et aux salons de jeux pour une période prédéterminée.

Pierre Gagnon est intervenant en jeu excessif au Centre de réadaptation en dépendance de l’Outaouais depuis une vingtaine d’années. La demande pour des services d’aide est toujours aussi présente, année après année, selon lui.

Il accompagne une centaine de personnes par mois en moyenne, dans la région de l’Outaouais, qui désirent s’en sortir, avec des suivis individuels, de groupe et plusieurs outils de gestion des dettes et des avoirs financiers.

Pierre Gagnon est intervenant en jeu excessif au Centre de réadaptation en dépendance de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada/Michel Aspirot

Sans vouloir faire de lien direct entre le nombre d’interventions policières pour détresse psychologique et le Casino du Lac-Leamy, M. Gagnon reconnaît que de perdre une somme considérable, à répétitions en raison d’un problème de jeu, peut réellement mener à des idées noires.

C’est la culpabilité, le sentiment comme une perte de contrôle, la personne peut sortir de l’établissement et c’est là que les idées commencent , raconte-t-il. Moi, j’ai déjà entendu des gens dire : ''Je vais sortir'', puis : ''J’ai le goût de frapper une [camionnette]'' ou quelque chose comme ça, parce que la personne est terrifiée par ce qui vient d’arriver.

C’est là que le cerveau va commencer à chercher des options et l’option du suicide pourrait être l’option qui viendrait dire : ''Ok, ça va arranger mes choses''. Pierre Gagnon intervenant en jeu excessif au Centre de réadaptation en dépendance de l’Outaouais

M. Gagnon se demande si l’augmentation du nombre d’interventions policières pour des cas de détresse peut avoir un lien avec la diversification de l’offre du Casino du Lac-Leamy, qui organise maintenant plusieurs événements de divertissement. La maison de jeu a aussi ouvert un bar en 2014.

Vous ou un proche avez besoin d'aide? Tel-Aide Outaouais À Gatineau : 819 775-3223

Ailleurs en Outaouais : 1 800 567-9699

À Ottawa : 613 741-6433 Ligne de crise en santé mentale À Ottawa : 613 722-6914

Ailleurs dans l'Est ontarien : 1 866 996-0991 Suicide Détour de la Vallée-de-la-Gatineau 1 866 APPELLE

La réaction de Loto-Québec

Loto-Québec, gestionnaire du Casino du Lac-Leamy, a refusé notre demande d’entrevue. Dans un courriel, le directeur corporatif aux affaires publiques, relations de presse et médias sociaux de la société d'État a toutefois tenu à préciser que lorsque l’on regarde les chiffres du nombre d’interventions [policières] totales, on peut constater que c’est relativement peu .

Rappelons que nous accueillons environ 2,8 millions de visiteurs par année, sans compter la clientèle de l’hôtel. Nous appelons aussi souvent la police de manière préventive ou pour encadrer nos interventions, pour la sécurité de nos équipes et aussi de nos clients , a fait valoir Patrice Lavoie.