Le Franco-Albertain Albert Nolette et le Fransaskois Simon Desjardins tentent de se faire élire pour occuper un poste au conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. La personne élue devra représenter les jeunes de 35 ans et moins. Voici un bref portrait de leurs motivations et aspirations, telles qu'ils les ont exposées à Doris Labrie, à l'émission Pour faire un monde.