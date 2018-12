L'inspectrice de la Section prévention et sécurité urbaine du SPVM, Caroline Cournoyer, a témoigné pendant plusieurs heures jeudi à la Commission sur les relations entre les autochtones et certains services publics. Il a notamment été question de surjudiciarisation, de la formation aux réalités autochtones et du lien de confiance brisé entre les policiers et les Premières Nations.