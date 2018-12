Bryan Fresco, le propriétaire du salon The Barber Shop, rêvait de cette possibilité depuis 12 ans, lorsqu’il a repris l’entreprise fondée par son père en 1961.

Il s’agit aussi d’une stratégie de fidéliser sa clientèle, explique M. Fresco.

Les clients peuvent choisir de boire une bière avant ou même pendant la coupe de cheveux.

Le barbier indique qu'il a connu un certain succès pendant la première semaine, alors qu’il vendu l'équivalent de quelques caisses de bière.

Une fois qu’un gars en voit un autre le faire, il rejoint le club , raconte Bryan Fresco.

Mitchell Lehmann, un client de longue date, croit que le propriétaire a eu une bonne idée : Je viens ici depuis longtemps, et de pouvoir relaxer avec une bière est un avantage supplémentaire.

Les clients peuvent également choisir d’ajouter un sandwich, provenant de l’épicerie fine voisine, à leur forfait bière et coupe de cheveux.