Le projet comprendra une centaine d'unités de logement abordable ainsi que des espaces créatifs et artistiques d'une superficie de 1100 mètres carrés. L'organisme Centerventure, qui organise le concours d'architecture, veut faire de ce lieu un pôle culturel en collaboration avec la communauté artistique winnipegoise.

Les propositions prévoient aussi l'érection d'un bâtiment d'un étage d'environ 650 mètres carrés comprenant un marché public. Un espace public extérieur doit aussi être inclus dans les propositions.

L'un des cinq projets retenus provient d'un consortium formé de la firme manitobaine 1x1 Architecture et des firmes anglaises dRMM et LDA Design. Les autres projets retenus proviennent de firmes canadiennes et américaines.

Les propositions doivent renforcer le lien entre le site du bâtiment de la sécurité publique et l'ancienne place du marché. Elles doivent aussi favoriser le déplacement des piétons et augmenter la densité urbaine au nord du quartier.

L'organisme Centerventure veut développer le quadrilatère formé des rues Princess et King ainsi que des avenues James et William. Photo : Fourni par Centerventure

Une attention particulière est aussi accordée au respect du patrimoine architectural du quartier de la bourse et à la valorisation de la culture autochtone ainsi que de l'art. Les organisateurs du concours architectural veulent aussi que le projet attire la population à fréquenter le secteur et soit accessible pour tous.

Le gagnant du concours sera dévoilé vendredi, à l'issue des consultations, mais un développeur immobilier doit toujours être trouvé pour concrétiser la vision qui sera choisie.

Les propositions retenues

1x1 Architecture Inc. & dRMM & LDA Design

Vue aérienne du projet de 1x1 Architecture Inc., dRMM et LDA Design Photo : Fournie par Centerventure

DAOUST LESTAGE

Vue aérienne du projet de Daoust Lestage Photo : Fournie par Centerventure

DIALOG

Vue aérienne du projet de DIALOG Photo : Fournie par Centerventure

DTAH

Vue aérienne du projet de DTAH Photo : Fournie par Centerventure

Saucier+Perrotte Architectes & Gustafson Guthrie Nichol