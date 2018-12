L'absence de confirmation officielle à deux mois de l'événement et l'inquiétude des équipes à compétitionner sur la glace dans des conditions jamais expérimentées auparavant dans un si cours délai ont convaincus les organisateurs d'attendre un an de plus.

On vient tout juste de recevoir une lettre du promoteur IMG, l'organisateur du championnat, parce qu'il y avait une grande demande de la part des équipes pour retarder l'événement , confirme le directeur général du GP3R.

Dominic Fugère précise que les courses sur glace seraient une première pour le Championnat de rallycross des Amériques (ARX) et donc que les équipes avaient besoin de plus de temps pour se préparer et adapter leur voiture en conséquence.

On sait que rouler sur une surface de glace, c'est très différent de rouler sur du bitume, de rouler sur de la terre battue , explique-t-il ajoutant que le principal défi pour les équipes aurait été de se doter de pneus performants dans un si court délai puisqu'ils doivent être munis de 400 crampons et que le seul pays à avoir l'expertise nécessaire pour en faire l'installation est la Suède.

Ça, c'est tout un défi si on prend pour acquis qu'on aurait le feu vert aujourd'hui, on est à moins de deux mois de l'événement, donc ce serait une grosse commande, c'est plus sage d'attendre.

L'étape trifluvienne hivernale aurait tout de même lieu au cours de la même saison du Championnat de rallycross des Amériques (ARX), selon le directeur général du GP3R. Le calendrier de la saison devrait simplement être modifié pour que cette étape ait lieu à la fin de la saison plutôt qu'au début tel que prévu au départ.

Festivités reportées

Plusieurs projets festifs qui devaient avoir lieu au centre-ville de Trois-Rivières en parallèle de l'événement comme c'est le cas lors de l'étape estivale du Grand prix de Trois-Rivières sont du même coup repoussés d'un an.

Toutefois, comme l'événement n'avait pas été officiellement confirmé, aucun engagement n'avait été officiellement pris. Dominic Fugère croit que la fête sera encore plus importante en 2020 puisque l'événement, s'il a lieu, sera accompagné d'un gala des champions et de toutes les festivités qu'implique la clôture d'une saison de championnat.

On veut faire en hiver ce qui amène notre succès en été, lance M. Fugère. D'avoir plus de temps, ce n'est pas nécessairement un problème puisque, évidemment, ça nous donne plus de temps pour aller chercher des partenaires.

Le GP3R est confiant qu'il aura le feu vert pour aller de l'avant avec le rallycross sur glace. Des discussions auraient d'ailleurs déjà eu lieu avec des représentants du gouvernement Legault qui serait favorable à la tenue de l'événement.