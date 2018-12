Le Parlement jeunesse fransaskois de l’AJF se tient du 7 au 9 décembre à Regina. Des élèves de la 9e année et plus devront débattre de sujets qui touchent plusieurs sphères de la politique dans les décors du palais législatif.

De leur côté, les deux journalistes en herbe seront accompagnés de journalistes de Radio-Canada afin de partager avec le public les moments forts de cette activité annuelle. Samedi et dimanche, le public pourra entendre et voir le résultat de leur travail à la radio, à la télévision et sur le web.

Volonté Kyamundu et Walid Kamruzzaman pourront questionner les participants ainsi que les organisateurs du Parlement jeunesse afin d’en savoir plus sur le déroulement de l'activité. De retour à Radio-Canada à Regina, ils seront en mesure de prendre part à la rédaction et au montage d’un reportage journalistique ainsi qu’à sa mise en onde.

Qui sont-ils?

Volonté Kyamundu est en 12e année à l’École canadienne-française de Saskatoon. Elle n’en est pas à sa première participation au Parlement jeunesse fransaskois, mais c’est la première fois qu’elle pourra le découvrir sous l’angle d’une journaliste. Elle dit que le journalisme l’a toujours intéressé.

Élève en 11e année, lui aussi à l’École canadienne-française de Saskatoon, Walid Kamruzzaman est un sportif qui souhaite vivre quelque chose de différent. Il croit que cette expérience en collaboration avec l’AJF et Radio-Canada lui permettra d’explorer le monde des médias.

Ce sont les journalistes Andréanne Apablaza et Marie-Christine Bouillon qui superviseront le travail des deux journalistes en herbe au cours de la fin de semaine.