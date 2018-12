À l'instar des chiffres pour l'ensemble du Québec publiés mercredi, le nombre d'élèves ayant un niveau élevé de détresse psychologique s'élève à 29 % dans la région.

Par ailleurs, près du tiers des jeunes garçons ont reçu un diagnostic du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Il s'agit d'une donnée préoccupante, selon la Direction de santé publique de l'Estrie.

Ce qu'on a observé, c'est que c'est déjà très élevé à l'échelle du Québec et que c'est en augmentation , souligne la directrice générale, Mélissa Généreux. À travers le Québec, la proportion d'adolescents atteints de TDAH a en effet bondi de 13 % en 2010-2011 à 23 % en 2016-2017.

En Estrie, on constate que le pourcentage de jeunes qui déclarent avoir reçu un diagnostic de TDAH est encore plus élevé que ce qui a été observé ailleurs au Québec. On parle de 28 % en Estrie comparativement à 23 % , note-t-elle.

La situation est si alarmante qu'elle nécessite, selon elle, une vaste campagne de sensibilisation comme celle qui a été déployée pour combattre le tabagisme. D'autant plus que le problème ne cible pas seulement les jeunes, ajoute-t-elle.

On a d'autres sources de données qui nous montre qu'à l'échelle des adultes, on vit finalement dans une société de plus en plus stressante. On l'entend tout le temps et je pense que les chiffres viennent simplement témoigner de ce qu'on sait déjà au fond de nous. L'arrimage entre le travail, famille et les autres tâches, c'est tout de même assez complexe , estime-t-elle.

Parmi les autres solution pour aider les jeunes aux prises avec des problèmes de santé, on retrouve un soutien familial adéquat, rappelle la Santé publique.