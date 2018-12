Le district régional de la capitale installe actuellement un tuyau de 19 km pour acheminer les résidus solides de McLoughlin Point, la nouvelle usine de traitement des eaux usées du Grand Victoria située à Esquimalt, jusqu’à la décharge de Hartland à Saanich.

Selon l'itinéraire prévu, le tuyau passera sous le chemin de la Grange à Saanich, mais les résidents du quartier ne comprennent pas pourquoi le district a choisi de modifier cette route bordée d’arbres.

C’est une blague? Cela n'arrivera pas. Combien de temps a-t-il fallu pour créer ce bel environnement? Et nous le perdons? Robin Duncan, résident de Saanich depuis 40 ans

Simon McVaugh-Smock, un voisin, a lancé une campagne pour dénoncer la coupe des arbres en attachant des rubans verts à tous les arbres susceptibles d'être abattus.