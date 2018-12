Une incursion dans l’univers d’une parfumeuse de Magog

Depuis un an, touristes et résidents de Magog peuvent s'arrêter à la Grange du parfumeur, une petite maison rustique sur le chemin des Pères, pour y découvrir un monde peu connu : celui des parfums et de leur confection. Il s'agirait de la seule maison de parfum ouverte au public au Canada, selon les propriétaires Alexandra Bachand et Eric Delbaere.