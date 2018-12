Martin Brouard et Thierry Boulanger ont lancé leur jeu disponible sur la Nintendo Switch le 30 août dernier.

« The Messenger est bien reçu par la critique et par le public, donc on pense qu’on a une chance », a affirmé Martin Brouard, qui a accordé une entrevue à Radio-Canada quelques heures avant le gala.

Le jeu est finaliste dans deux catégories, soit le meilleur jeu indépendant et le meilleur premier jeu paru en 2018 par un studio indépendant.

Visibilité importante

Martin Brouard Photo : Radio-Canada/Olivia Laperrière-Roy

Il s’agit d’une reconnaissance de l’industrie importante pour les deux cofondateurs de l’entreprise Sabotage Studio puisqu’il s’agit d’un gala très prestigieux.

« Il va y avoir des millions de personnes qui vont regarder ça ce soir en direct sur Internet, donc la visibilité que ça apporte à notre jeu c’est majeur », a souligné le créateur.

Peu importe ce qui arrive à partir de maintenant, on s’est rendus là. Martin Brouard, cofondateur de Sabotage Studio

Martin Brouard et Thierry Boulanger en profitent également pour discuter avec les acteurs de l’industrie.

« On s’aime beaucoup, alors on s’encourage mutuellement. L’important pour nous c’est juste d’être là, d’être en nomination c’est déjà une victoire en soi. »

Les amateurs de jeux vidéo doivent s’attendre à une nouveauté de la part du studio de Québec samedi durant le Kinda Funny Games Showcas en direct sur Twitch, un service de diffusion en continu de jeux vidéo.

« On a une petite surprise qui va être annoncée en primeur mondiale », a fait savoir Martin Brouard, sans donner plus de détails.