L’idée a fait son chemin dans le plan stratégique de la Municipalité, selon la mairesse Lisa Helps.

Présentement, le coût d’un titre de transport mensuel pour les enfants s’élève à 45 $, alors que les cartes mensuelles U-Pass pour les étudiants coûtent environ 20 $.

Mme Helps juge que la Ville, en partenariat avec le district scolaire de Victoria, pourrait conclure une entente avec la régie de transport BC Transit pour fournir des titres de transport gratuits aux jeunes de moins de 18 ans.

La mairesse estime qu’un tel programme coûterait environ 1,1 million à la Ville et pourrait être financé en imposant des frais de stationnement dans les rues du centre-ville, où l’on peut actuellement se garer gratuitement les dimanches.

Elle dit que l’idée vient de Kingston, en Ontario, une municipalité qui vient de se doter un programme semblable.

Frais de stationnement

La mairesse dit qu’elle aimerait imposer des frais de stationnement, mais seulement dans les rues. Victoria continuerait de permettre le stationnement gratuit dans les stationnements couverts et d’autres parcs de stationnement.

« Les gens, particulièrement les employés, profitent souvent du stationnement de rue gratuit les dimanches pour se garer durant toute la journée, dit-elle. Donc, ça devient difficile de trouver des places de stationnement de rue au centre-ville les dimanches. »

En plus d’économiser environ 540 $ par année pour les familles, elle dit que le programme donnerait plus de liberté aux enfants et à leurs parents et qu'il serait plus écologique.

Selon le plan financier 2019 de Victoria, la Ville exploite près de 2000 places de stationnement au centre-ville et génère 8,8 millions en revenus annuels grâce aux frais de stationnement.

Le conseil municipal poursuit sa réflexion, mais le budget préliminaire et le plan stratégique doivent être présentés à la population avant le 14 décembre.

La décision sera prise en janvier ou en février, dit Mme Helps.