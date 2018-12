Les 42 centres d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles de l'Ontario attendent depuis plus de six mois un financement qui leur avait été promis par l’ancien gouvernement de Kathleen Wynne. Mais depuis l’arrivée des conservateurs au pouvoir les contacts avec le Ministère du Procureur général se sont réduits et plusieurs centres craignent que leur financement ne soit annulé.