Plus de 700 bénévoles se sont installées à une centaine d'intersections de la région pour recueillir des dons pour les plus démunis et regarnir les tablettes de Moisson Québec.

Même si le taux de chômage est bas et l'économie va bien dans la région, une partie de la population à peine à joindre les deux bouts, explique Élaine Côté , directrice générale de Moisson Québec.

« Les besoins sont vraiment immenses : 36 000 personnes chaque mois qui ont recours à l’aide alimentaire, dont tout près de 35 % sont des enfants », déplore-t-elle.

L'an dernier, 295 000 $ ont été recueillis dans la région, ce qui constituait un record.

On espère dépasser ce montant cette année.