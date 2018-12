Bilan positif du 200e anniversaire de l'éducation en français au Manitoba en 2018

Colloques, spectacles, théâtre, expositions et soirée de gala, l'année 2018 a été marquée par les nombreuses activités visant à célébrer le bicentenaire de l'éducation française au Manitoba. Pour l'Université de Saint-Boniface, l'ensemble a été un succès.

« De mon point de vue, le bilan est très positif. C'est une année bien remplie avec une multitude d'activités. Il y avait des événements culturels, d'autres de nature plus académique et il y a eu aussi la grande soirée de gala », se réjouit Louis St-Cyr, directeur du Bureau de développement et des communications de l'Université de Saint-Boniface (USB).

Le gala qui s'est déroulé le 8 novembre au Musée canadien pour les droits de la personne a réuni plus de 300 personnes.

Dans le cadre des célébrations qui entourent son 200e anniversaire, l'USB a inauguré l'Avenue des diplômés de l'établissement. Photo : Radio-Canada

L'USB avait mis en place un programme de commandites pour financer la soirée, qui, selon Louis St-Cyr, a généré un profit se situant autour de 50 000 $. Cet argent sera alloué au programme de bourses de l'USB.

Louis St-Cyr se félicite du soutien important de la communauté francophone ainsi que de celui du secteur corporatif anglophone qui, ajoute-t-il, a apporté une contribution importante.

« Pour moi, cela veut dire aussi que l'USB est un acteur important qui est positionné dans sa communauté francophone, mais aussi dans la plus grande communauté winnipégoise et manitobaine », explique M. St-Cyr.

Louis St-Cyr, directeur du Bureau de développement et des communications de l'Université de Saint-Boniface. Photo : Gabrielle Touchette

Louis St-Cyr estime que, si les célébrations ont avant tout eu une portée provinciale, elles ont aussi eu un retentissement à l'échelle internationale par l’entremise d'anciens lauréats de l'Université et des partenaires de l'établissement qui vivent aux quatre coins du monde.

Le bulletin électronique de l'USB et son magazine Sous la coupole sont distribués partout dans le monde. « Certains de nos événements étaient aussi diffusés sur des médias sociaux », note Louis St-Cyr.

Selon lui, en fêtant le 200e anniversaire de l'éducation française au Manitoba, l'USB s'était donné comme objectif de souligner un jalon important de son histoire et d'évaluer le chemin qu'elle a parcouru en tant qu'établissement universitaire. « C'est également une façon de se dire qu'on existe, qu'on est fort et solide, et qu'on est là pour rester 200 autres années », conclut-il.