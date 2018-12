3 mai 2009

Guy Carbonneau vient d’être congédié par le Canadien de Montréal. À ses côtés sur le plateau de Tout le monde en parle, Régis Labeaume lui offre un chandail des Nordiques.

« À Québec, on n’a pas apprécié le geste du Canadien. Et comme on a quelques espoirs d'avoir à nouveau une équipe de hockey de la LNH, je vous transmets toute notre

affection et je veux que vous vous souveniez de nous », a lancé Labeaume en riant à Carbo.

12 octobre 2009

Régis Labeaume montre fièrement un chandail des Nordiques lors d’une entrevue avec Jean-René Dufort, de l’Émission Infoman.

« C'est pour quand le premier match? » demande M. Dufort.

« Ça, c'est pas clair encore. La date n'est pas encore déterminée. Venez nous revoir la semaine prochaine », rétorque le maire Labeaume, du tac au tac.