Pour l'année 2017-2018, on pourrait parler d'une tempête parfaite , a lancé le vice-président du Club de soccer d'Aylmer, jeudi matin, en entrevue à Radio-Canada, faisant référence aux nombreux imprévus qui ont sabré le budget.

D'abord, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a exigé que le club change le statut de ses employés. Ces derniers sont passés de travailleurs autonomes à employés salariés.

Ensuite, la suspension de l'ancien directeur général du club a généré des dépenses supplémentaires. Bruno Drollon a été visé par des allégations d'exhibitionnisme, de harcèlement, de racisme et de sexisme.

Par souci de transparence [...] on a fait une enquête interne qui était sous supervision légale. Naturellement, supervision légale [...] ça entraîne des frais. André Thivierge, vice-président et secrétaire du Club de soccer d'Aylmer

Même si M. Drollon a finalement démissionné à l'automne, l'organisation a entre-temps dû payer son salaire en plus de celui du directeur général par intérim.

À la demande des parents, le Club de soccer d'Aylmer a procédé à une vérification de ses états financiers. En plus des dépenses liées au statut des employés et au dossier de M. Drollon, l'organisation sportive a dû composer avec une baisse des revenus d'inscription, a indiqué M. Thivierge.

André Thivierge est vice-président et secrétaire du Club de soccer d'Aylmer. Photo : Radio-Canada

Selon M. Thivierge, le manque à gagner de 21 000 $ représente un important défi. Il faudra trouver des liquidités à court terme pour assurer le paiement des factures et des salaires, jusqu'à la période des inscriptions en mars.

Le vice-président a confirmé qu'il y aura une hausse « raisonnable » des frais d'inscription pour l'été prochain, mais il a assuré qu'elle n'a pas de lien avec le manque à gagner. M. Thivierge n'a toutefois pas chiffré cette hausse.

Toufik Halladja, joueur et arbitre du Club de soccer d'Aylmer, s'inquiète pour l'avenir de l'organisme, au sein duquel il évolue depuis 2010. Il se dit prêt à mettre la main à la pâte pour amasser la somme manquante, mais il ne veut pas que le fardeau tombe sur les équipes.