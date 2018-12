La première ministre, Rachel Notley, dirigera la cérémonie.

Originaire du Nicaragua, Ricardo Miranda a quitté son pays ravagé par la guerre civile à l’âge de 10 ans avec sa famille pour s’établir à Calgary.

Son homosexualité n’a jamais posé problème à sa famille.

« Je suppose que [les membres de ma famille] ont compris que je n'étais pas différent de la personne qu’ils connaissaient déjà quand je leur ai annoncé que j'étais gai », a-t-il déclaré.

Il a commencé à travailler pour Air Canada où il est devenu représentant syndical avant de se lancer en politique. En 2015, Ricardo Miranda est devenu le premier élu gai, juif et hispanique.

La première ministre Rachel Notley sera responsable de la cérémonie de mariage de Ricardo Miranda et de Christopher Brown. Photo : Ricardo Miranda

Ricardo Miranda et Christopher Brown, 42 ans se sont rencontrés lors d’une activité partisane à Slave Lake.

Christopher Brown travaillait pour la ministre néo-démocrate chargée de la Condition féminine, Danielle Larivee, et prenait des photos lors de l’événement en juillet 2018.

Danielle Larivee avait parlé de son employé à M. Miranda, jugeant que les deux se plairaient.

Elle a plus ou moins joué le rôle d’entremetteuse Ricardo Miranda, ministre de la Culture et du Tourisme de l'Alberta

Après avoir fait quelques activités ensemble pendant quelques mois, Ricardo Miranda pensait demander son conjoint en mariage en octobre, mais il a senti que ce dernier n’était pas prêt.

C’est en fait que Christopher Brown planifiait déjà de demander Ricardo Miranda en mariage.

« Je ne le savais pas, mais il planifiait déjà de me le demander. Il n'avait pas encore acheté la bague », a lancé M. Miranda.

Après le congrès du NPD à la fin d'octobre, Christopher Brown a finalement fait sa demande.

Il a offert à Ricardo Miranda une bague en or avec quatre petits diamants pour marquer le 4 juillet, jour de leur rencontre.

« Il voulait me donner quelque chose important », dit Ricardo Miranda.

Une centaine de personnes ont été conviées à la cérémonie.

Les deux hommes ont décidé de partager la nouvelle de leur mariage publiquement, bien qu’au départ Ricardo Miranda souhaitait être plus discret.

Ricardo Miranda et Christopher Brown cherchent actuellement une maison à Calgary. Photo : Fernando Vargas

« La visibilité est très importante pour la communauté », dit-il.

« Malheureusement, même ici, dans la province, les crimes motivés par la haine ont augmenté. Et cela nous amène à une époque à laquelle je ne veux pas retourner », explique-t-il.

Pour Ricardo Miranda, il était important que la communauté LGBTQ les voie partager la nouvelle de leur mariage.

« Vous ne pouvez pas faire fi d'où vous venez et vous devez continuer d’avancer pour défendre les droits de tous », a-t-il déclaré.