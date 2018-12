Le ministre responsable de la Société d'assurances du gouvernement de la Saskatchewan (SGI), Joe Hargrave, affirme que la société d'État a mené de nombreuses consultations avec des services de transport, des compagnies de taxis, des municipalités et des forces de l'ordre pour développer le cadre provincial.

« Les services de transport permettront aux habitants de la Saskatchewan d'avoir plus de moyens de se déplacer dans la province et une autre option pour planifier leur retour à la maison en toute sécurité », a déclaré M. Hargrave dans un communiqué.

La directrice régionale de MADD Canada, Michelle Okere, se réjouit de l’adoption de nouveaux règlements. « La Saskatchewan possède l'une des lois les plus sévères au pays sur la conduite avec les facultés affaiblies, mais en plus d'une loi efficace et de lourdes sanctions, il est essentiel de garantir la disponibilité d'options de transport sûres, pratiques et fiables. »

Les chauffeurs qui transporteront des passagers devront détenir un permis de classe commerciale (classe 1 à 4) ou un permis de classe 5 s’ils respectent certaines conditions, telles que posséder un bon dossier de conduite et être un conducteur expérimenté.

Tous devront se soumettre chaque année à une vérification de leurs antécédents judiciaires et à une inspection de leur véhicule.

Les services de transport devront souscrire à une assurance responsabilité d'au moins 1 million de dollars pour tous les chauffeurs et les véhicules affiliés.

La réglementation entrera en vigueur le 14 décembre 2018.