L’année dernière, à la même occasion, Brian Pallister avait annoncé l’embauche de deux consultants externe. Dave Angus, président du groupe Johnston Inc. et Barb Gamey, PDG de la firme Payworks, devaient se pencher sur l’élaboration d’une stratégie de croissance économique « plus coordonnée » pour la province.

Dans les derniers mois, ils ont rencontré quelque 500 représentants de commerces, industries, organismes de développement économique et des universitaires avant de remettre leur rapport.

« À travers ce processus, nous avons entendu un intérêt pour une approche plus cohérente, coordonnée et souple en ce qui concerne la prise de décisions du gouvernement en matière de développement économique », déclare Brian Pallister.

Dans un premier temps, le gouvernement annonce qu'il établira un comité du cabinet sur la croissance économique. Présidé par le ministre de la Croissance, Blaine Pedersen, le comité devra s'assurer que les stratégies de développement économique de la province sont cohérentes entre les différents ministères et agences, et basées sur des résultats.

La province créera aussi un nouveau Bureau du développement économique, et lance sept partenariats ciblés avec des organismes sélectionnés. Les groupes Développement économique Winnipeg et Winnipeg Metropolitan Region, par exemple, sont choisis pour mener les initiatives économiques dans la région de Winnipeg, et le World Trade Centre Winnipeg devient un autre partenaire de la province.

Brian Pallister annonce également que le gouvernement veut revoir le système de financement fiscal (un mécanisme communément appelé « TIF », en anglais).