Le Service des ambulanciers de la province affirme que deux ambulances et deux ambulances aériennes ont répondu à l’accident vers 7 h 30 jeudi.

Un message publié sur Twitter par le service confirme la présence de monoxyde de carbone.

Mercredi, 13 personnes ont été hospitalisées après avoir été intoxiquées au monoxyde de carbone dans un bâtiment de bureaux à Vancouver.

Avec l’arrivée du froid, les maisons sont moins souvent aérées, les gens utilisent plus de chaufferettes, et les empoisonnements au monoxyde de carbone deviennent plus fréquents, indique le Dr Bruce Campana de l’Hôpital général de Vancouver.