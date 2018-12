Un texte de Stéphanie Rhéaume pour Les Malins

À l’origine, le groupe était formé de Bobby Lalonde, musicien, compositeur et producteur de chansons, et de Michel Bénac. L’idée de ce projet musical en français a jailli dans la tête de ce dernier après le déclin de sa carrière en anglais.

Le jeune Michel Bénac, alors dans la vingtaine, sévissait au sein du groupe Michael B and the Power, donnant dans le mélange de pop et de hip-hop.

En 1999, Swing lançait son premier opus, La chanson sacrée. Sur l’album se trouvait la pièce Un bon matin qui lui aura ouvert les portes des radios commerciales.

Le leader de la formation a d’ailleurs partagé au micro des Malins, en janvier 2017, la genèse de cette chanson, qui s’est révélée une carte de visite formidable pour le duo franco-ontarien.

Michel Bénac résumait avec justesse, dans cet entretien, de quelle façon l’aventure de LGS s’est retrouvée au coeur de sa réflexion sur sa propre identité.

Le plus beau cadeau qu’a permis Un bon matin, ces chansons-là et cet album-là, c’est de me permettre de découvrir ma culture franco-ontarienne. [...] Un bon matin, j’ai découvert que j’étais Franco-Ontarien. Michel Bénac

Vingt ans plus tard, et fort de cette révélation identitaire, Michel Bénac compte bien profiter de ces derniers moments sur scène avec son acolyte Jean-Philippe Goulet qui complète le duo depuis 2002.