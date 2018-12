L'enregistrement de la chanson ainsi que le tournage du clip en studio s’est fait à Montréal, les 27 novembre et 3 décembre, et rassemble plusieurs artistes franco-canadiens. On peut y voir Damien Robitaille, Céleste Lévis, Andrea Lindsay, Breen Leboeuf, Robert Paquette et Manon Séguin, entre autres.

L’interprète a également invité Yao et Le R, qui n’étaient pas disponibles au moment du tournage.

De Granby au Québec à Dieppe au Nouveau-Brunswick, d'autres artistes de la francophonie canadienne se sont aussi joints à cet élan. C'est le cas de la Gatinoise Stéphanie St-Jean, ou encore l'Acadienne Caroline Savoie, qui ajoutent leurs voix à la pièce.

Des images des rassemblements franco-ontariens du 1er décembre dernier ont également été intégrées à la vidéo.

Je me suis tout de suite demandé ce que je pouvais faire en tant qu'auteure-compositrice-interprète pour faire bouger les choses. Les paroles de ma chanson Personne ne pourra m'arrêter (écrite par Amélie Larocque), me sont revenues. J'ai eu le goût de la refaire, mais avec plusieurs voix, de plusieurs artistes francophones du Canada. Mélissa Ouimet, auteure-compositrice-interprète

Paroles modifiées

Personne ne pourra m'arrêter fait partie du répertoire de Mélissa Ouimet depuis 2015. À la demande de cette dernière, la parolière Amélie Larocque a ajouté un pont au texte original.

Texte du pont ajouté : « Personne ne pourra changer

Ma voix, mon identité Et quand ça tremble trop fort

On se rassemble dehors

Maintenant et pour demain

On se lève » Source : Personne ne pourra m'arrêter, texte d'Amélie Larocque (chanson originale 2015, couplet modifié 2018)

La francophonie m’a toujours tenu à coeur. Lors de la grande bataille de 1997 pour l’hôpital Montfort, notre seul hôpital francophone en Ontario, une flamme s’est allumée en moi : j’ai compris que nous devions rester debout, être fiers et protéger nos racines , écrit Mélissa Ouimet sur sa page Facebook.

D'autres détails à venir