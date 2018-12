La population a augmenté de plus de 1 % cent au Québec l'an dernier. Selon l'Institut de la statistique du Québec, une hausse de 85 700 personnes a été enregistrée pour atteindre 8 341 500 personnes au 1er janvier 2018.

Cependant, le poids démographique du Québec dans le Canada a légèrement diminué pour représenter 22,6 % de sa population.

Le nombre de naissances en 2017 a été estimé à 83 900. C'est 2400 de moins que l'année précédente. L'indice synthétique de fécondité s'est établi à 1,54 enfant par femme, comparativement à 1,59 en 2016.

Pour sa part, le nombre de décès a atteint 66 300 l'an dernier, soit 2700 de plus qu'en 2016. Cette augmentation est expliquée par le vieillissement de la population.

L'espérance de vie en 2017 est estimée à 80,6 ans chez les hommes et à 84,5 ans chez les femmes. Ce sont des niveaux semblables à ceux enregistrés en 2016.

La part des personnes de 65 ans et plus continue d'augmenter et se situe à 18,5 %, comparativement à 15,7 % en 2011.

Les 20-64 ans représentent 60,9 % de la population, alors que les moins de 20 ans comptent pour 20,6 %.

Fluctuations migratoires

Un solde migratoire international de 43 500 personnes a par ailleurs été enregistré au Québec en 2017. Il est le résultat de la différence entre les 52 400 immigrants nouvellement admis et environ 8900 émigrants qui ont quitté le pays.

Les données provisoires du premier semestre de l’année 2018 laissent entrevoir une autre baisse du nombre d’immigrants par rapport au premier semestre de 2017.

Les principaux pays de naissance des immigrants admis ont été la Chine (9,8 %), la France (8,6%), la Syrie (7 %), l'Inde (6,3 %) et l’Algérie (4,7 %). Près de 60 % des nouveaux arrivants étaient âgés de 20 à 44 ans.

Le nombre de résidents non permanents s’est, lui, accru de 31 100 personnes en 2017. Il s’agit de la plus importante augmentation enregistrée depuis juillet 1971.

Et les données provisoires montrent que la hausse du nombre de résidents non permanents s’est poursuivie au cours des six premiers mois de 2018, en raison de la croissance du nombre de travailleurs temporaires et de celle des demandeurs d’asile.

Enfin, solde migratoire interprovincial du Québec avec le reste du Canada est encore négatif, soit une perte de 6500 personnes au profit des autres provinces.