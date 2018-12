Cet événement permet de recueillir des dons en argent et des denrées non périssables qui seront redistribués aux personnes dans le besoin de l'Abitibi-Témiscamingue.

Près de 1000 bénévoles sont impliquées dans cette activité dans la région.

Premièrement, c'est de prévoir d'avoir de sous sur nous. Il y en a qui vont donner un gros montant au début de la journée et ils vont recevoir leur petit coupon qu'ils pourront montrer fièrement le reste de la journée. Du côté des denrées non périssables, les gens peuvent se rendre en épicerie et acheter des denrées, mais peuvent aussi acheter des cartes-cadeaux. C'est facile à transporter et à ce moment-là, les banques alimentaires peuvent aller acheter ce qui manque , a indiqué Nathalie Larose Jolette, responsable régionale de la Guignolée des médias Abitibi-Témiscamingue.