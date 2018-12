C’est le documentaire sur la naissance de la fille de Kylie Jenner qui a accumulé le plus de vues au pays cette année. La vidéo de 11 minutes, intitulée To Our Daughter, a été publiée le soir du 4 février, en plein Super Bowl, après neuf mois très discrets sur les réseaux sociaux pour la vedette de téléréalité. Cette vidéo se retrouve également en tête des vidéos les plus regardées dans le monde en 2018.

Le passage de Paul McCartney à l’émission The Late Late Show with James Corden a aussi retenu l’attention des Canadiens. Le segment de 23 minutes, au cours duquel l’ex-Beatle chante avec James Corden dans une voiture et raconte des tranches de vie, s’est glissé au quatrième rang du palmarès.

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle s’est lui aussi imposé comme un incontournable de l’année, en septième place.

La science a également fait partie des intérêts des internautes canadiens, avec une vidéo expliquant le phénomène des hallucinations sonores (troisième place) et une autre sur un vol d’essai de la fusée Falcon Heavy de Space X (huitième place).

Côté musique, les Canadiens ont craqué pour Maroon 5 et Cardi B avec leur chanson Girls Like You, qui se retrouve au premier rang des vidéoclips les plus regardés au pays.

Drake (God’s Plan), Childish Gambino (This Is America), Bruno Mars et Cardi B (Finesse (Remix)) et Ariana Grande (no tears left to cry) complètent le top 5.

Les vidéos les plus populaires au Canada en 2018 :

Les vidéoclips les plus populaires au Canada en 2018 :

Les vidéos les plus populaires dans le monde en 2018 :

Les vidéoclips les plus populaires dans le monde en 2018 :