On soupçonne ces individus de former « le niveau hiérarchique supérieur d’une organisation criminelle contrôlant la vente de cocaïne et de méthamphétamine dans la région », peut-on lire dans un communiqué.

Une dizaine de perquisitions ont aussi été faites surtout dans des résidences des suspects.

En cours d'enquête, les policiers avaient déjà saisi plus de 42 000 comprimés de méthamphétamine, plus de 600 grammes de cocaïne et 32 000 $.

Environ 80 policiers de la Sûreté du Québec ont participé à l'opération.