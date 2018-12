Sélectionné à six reprises, le film d'Adam McKay avec Christian Bale en Dick Cheney devance de peu Une étoile est née (A Star Is Born), avec Bradley Cooper et Lady Gaga, qui a récolté cinq nominations. Lady Gaga, qui a fait ses premiers pas au cinéma avec ce film, pourrait gagner le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique.

À égalité avec cinq nominations, dans la catégorie des comédies, les Golden Globes ont retenu La Favorite (The Favourite) et son trio d'actrices en vogue (Olivia Colman en reine Anne d’Angleterre, Rachel Weisz et Emma Stone se disputant ses faveurs) et Le livre de Green (Green Book), qui met en vedette les acteurs Viggo Mortensen et Mahershala Ali, qui a remporté l’Oscar du meilleur second rôle dans Moonlight en 2017.

Mahershala Ali et Viggo Mortensen dans une scène du film « Le livre de Green » Photo : Universal Pictures

BlacKkKlansman, le film de Spike Lee inspiré par l'histoire réelle d'un policier noir ayant infiltré le Ku Klux Klan, et le très attendu Le retour de Mary Poppins (Mary Poppins Returns) avec Emily Blunt dans le rôle titre, complètent le podium avec quatre nominations chacun.

La comédie avec une distribution 100 % asiatique Crazy Rich Asians, qui a rencontré un gros succès cet été, et le film de superhéros Black Panther, qui a engendré plus d’un milliard de dollars de recettes à travers le monde, sont tous deux en lice pour remporter le Golden Globe du meilleur film dans leur catégorie.

Plusieurs Canadiens en lice, mais pas Ryan Gosling

L’actrice canadienne Sandra Oh obtient sa première nomination dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour sa prestation dans la série Killing Eve. Cet été, elle est devenue la première Asiatique à être nommée pour l'Emmy de la meilleure actrice dans une série dramatique. Avec Andy Samberg, elle coanimera la cérémonie des Golden Globes.

Sandra Oh et Andy Samberg Photo : Getty Images/Kevin Winter

Le Québécois Jean-Marc Vallée voit Sur ma peau (Sharp Objects), la série qu’il a réalisée, décrocher une nomination dans la catégorie de la meilleure minisérie télévisée ou du meilleur téléfilm. Petits secrets, grands mensonges (Big Little Lies), la précédente série qu’il avait tournée pour HBO, avait glané plusieurs récompenses l’an dernier. Les actrices Amy Adams et Patricia Clarkson, qui jouent dans Sur ma peau (Sharp Objects), sont chacune nommées pour leur prestation dans la série.

Les admirateurs de Ryan Gosling ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux, car l’acteur ontarien n’a reçu aucune nomination pour son interprétation de l’astronaute Neil Armstrong dans le film biographique First Man : le premier homme sur la Lune.

Les Golden Globes, qui seront remis le 6 janvier, font partie des prix les plus convoités du cinéma américain. Ils constituent un indicateur des films ayant de bonnes chances pour les Oscars, qui seront décernés le 24 février prochain.