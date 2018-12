Carol Bellringer affirme que les immobilisations de BC Hydro sont évaluées à plus de 25 milliards de dollars et constate que les centrales fonctionnent à plein rendement, même si certaines d'entre elles ont été bâties il y a plus de 85 ans.

Environ 80 % des actifs de BC Hydro sont des barrages, des génératrices, des lignes électriques, des poteaux de transmission ainsi que des transformateurs servant à alimenter la province en électricité.

Selon le rapport, la société a investi près de 2,5 milliards pour rénover, réparer ou remplacer ses actifs avant la fin de l’année fiscale, qui s'est terminée le 31 mars 2018.

Le projet de barrage hydroélectrique du Site C n'a cependant pas été inclus dans l'évaluation de Mme Bellringer. Les travaux de construction du barrage de 10,7 milliards de dollars sont en cours dans le nord-est de la province et devraient être achevés en 2024.

La vérificatrice explique que le but du rapport était de déterminer si BC Hydro possédait les connaissances, les pratiques et les systèmes nécessaires pour bien gérer ses immobilisations.